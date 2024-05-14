В Петербурге усилят движение автобусов к кладбищам 14 мая

По направлению к Южному кладбищу будет работать девять автобусов особо большого класса с 94 рейсами в день. Также организуется временная работа экспресс-маршрута № 2 М с тремя остановками: в Демонстрационном проезде, у станции метро «Московская» и у Южного кладбища. Планируется усилить движение автобуса № 147 «Ул. Костюшко — Красное село, Октябрьская улица».