В Петербурге усилят движение автобусов к кладбищам 14 мая

Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
По направлению к Южному кладбищу будет работать девять автобусов особо большого класса с 94 рейсами в день. Также организуется временная работа экспресс-маршрута № 2 М с тремя остановками: в Демонстрационном проезде, у станции метро «Московская» и у Южного кладбища. Планируется усилить движение автобуса № 147 «Ул. Костюшко — Красное село, Октябрьская улица».
В свою очередь, к Северному кладбищу усилят движение автобуса № 398, который следует от ж/д станции «Парголово». По направлению к крематорию будет следовать автобус № 138 «Станция метро “Площадь Мужества” — Крематорий».
До кладбища «Илики» добраться можно на автобусе № 347 «г. Ломоносов, вокзал — кладбище “Илики”», количество рейсов которого увеличат до 32. А на автобусе № 382 можно будет доехать до Казанского кладбища. Благодаря увеличению количества транспорта на линии интервал движения сократится до 15−28 минут.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с конца апреля льготникам Петербурга позволили бесплатно ездить на пригородных автобусах.