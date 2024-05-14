В центре Уфы перекроют улицы

17 мая в «АРТ-Квадрате» состоится IX Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота». С 16.00 гостей ждут выставки поисковых клубов, ретро-автомобилей, музея Боевой Славы, а также угощение гречневой кашей и чаем.
В концертной программе — выступления групп «Ростов», «Десантное братство», «Блокпост», «Контингент», Владимира Воронова, Валерия Петряева, Артура Саянова, Виктора Иванова. Начало концерта в 18.00. Вход свободный.
Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, в связи с подготовкой и проведением мероприятия будет ограничено движение автотранспорта:
— на ул. Мустая Карима — от Чернышевского до Коммунистической — с 23.00 16 мая до 5.00 18 мая;
— на ул. Чернышевского — от Ленина до Мустая Карима — с 6.00 до 23.30 17 мая.
Уфимцев и гостей города просят учитывать ограничения при планировании поездок.