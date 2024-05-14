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В центре Уфы перекроют улицы

В Уфе будут закрыты участки улиц Мустая Карима и Чернышевского.

Источник: Башинформ

17 мая в «АРТ-Квадрате» состоится IX Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота». С 16.00 гостей ждут выставки поисковых клубов, ретро-автомобилей, музея Боевой Славы, а также угощение гречневой кашей и чаем.

В концертной программе — выступления групп «Ростов», «Десантное братство», «Блокпост», «Контингент», Владимира Воронова, Валерия Петряева, Артура Саянова, Виктора Иванова. Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, в связи с подготовкой и проведением мероприятия будет ограничено движение автотранспорта:

— на ул. Мустая Карима — от Чернышевского до Коммунистической — с 23.00 16 мая до 5.00 18 мая;

— на ул. Чернышевского — от Ленина до Мустая Карима — с 6.00 до 23.30 17 мая.

Уфимцев и гостей города просят учитывать ограничения при планировании поездок.