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В школы и детсады Челябинска вернут отопление

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая, ФедералПресс. В социальных учреждениях города по заявкам от руководителей начали давать отопление. Об этом рассказали в мэрии Челябинска.

Источник: AP 2023

«Теплоснабжение подключено в 183 детских садах и 40 школах. Все поступившие заявки отработаны».

сообщили в администрации города.

Ранее в Челябинске скорректировали график отключения горячей воды. Из-за холодов запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая.

Также из-за низких температур в некоторых регионах УрФО принято решение о продлении отопительного сезона. Об этом стало известно на совещании с главными федеральными инспекторами регионов округа и уральским полпредом Якушевым.

В Челябинске уже сегодня прекратятся осадки. Температура воздуха в течение недели начнет подниматься. Самым теплым днем недели станет пятница: синоптики пообещали плюс 18 градусов.

ЖКХ