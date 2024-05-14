В школы и детсады Челябинска вернут отопление

«Теплоснабжение подключено в 183 детских садах и 40 школах. Все поступившие заявки отработаны».
Ранее в Челябинске скорректировали график отключения горячей воды. Из-за холодов запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая.
Также из-за низких температур в некоторых регионах УрФО принято решение о продлении отопительного сезона. Об этом стало известно на совещании с главными федеральными инспекторами регионов округа и уральским полпредом Якушевым.
В Челябинске уже сегодня прекратятся осадки. Температура воздуха в течение недели начнет подниматься. Самым теплым днем недели станет пятница: синоптики пообещали плюс 18 градусов.