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Вузы Казахстана и Узбекистана заключили меморандум о двудипломном образовании

Обучаться в его рамках будут казахстанские студенты, начавшие учебу в 2023 году.

Источник: Reuters

Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати подписал меморандум с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства о совместной программе двудипломного образования, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

Таким образом, студенты казахстанского вуза, обучающиеся по специальностям водной отрасли, смогут также получить диплом учебного заведения соседнего государства.

«Студенты Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати, начавшие обучение в 2023 году, получат по окончании вуза сразу два диплома. На сегодня при министерстве создан отраслевой совет по разработке профессиональных стандартов, который актуализирует существующие и разрабатывает новые стандарты образования, исходя из существующих потребностей», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

образование