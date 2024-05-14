Вузы Казахстана и Узбекистана заключили меморандум о двудипломном образовании

«Студенты Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати, начавшие обучение в 2023 году, получат по окончании вуза сразу два диплома. На сегодня при министерстве создан отраслевой совет по разработке профессиональных стандартов, который актуализирует существующие и разрабатывает новые стандарты образования, исходя из существующих потребностей», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.