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Волгоградцы незаконно нажгли электричество на 34 млн рублей

В регионе борются с получением электроэнергии в обход счетчиков.

За 3 месяца текущего года специалисты пресекли 200 фактов незаконного потребления.

С января по март 2024 года жители региона незаконно получили 8 млн кВт*ч электричества, выявлены 206 фактов несанкционированного подключения. В первые 3 месяца прошлого года этот показатель был в 2,1 раза меньше.

По словам энергетиков, потребление в обход счетчиков или искажение показаний приборов удается вычислить благодаря дистанционному контролю. Зачастую абоненты подключаются к сетям без договора. В начале года нарушители возместили 3,8 млн рублей, остальное будут взыскивать через суд.

В ресурсоснабжающей компании напомнили, что незаконное потребление коммунальной услуги грозит не только штрафом, но и уголовной ответственностью.

ЖКХ