Отопительный сезон продлили еще в одном свердловском городе

«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий [с предложением] временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — рассказал Николай Смирнов.