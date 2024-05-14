Отопительный сезон продлили еще в одном свердловском городе

Накануне глава министерства энергетики и ЖХК Свердловской области Николай Смирнов официально заявил, что в домах свердловчан будет тепло еще неделю. После этого власти Екатеринбурга и Ревды сразу приняли решение продлить отопительный сезон до 20 мая.
«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий [с предложением] временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — рассказал Николай Смирнов.
Добавим, что аналогичные решения приняли и другие муниципалитеты в Уральском федеральном округе. Этот вопрос поднимал на вчерашнем совещании полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
«В мае во многих городах и районах округа выпал снег. Установилась холодная и ветреная погода. Регионы УрФО продлили отопительный сезон, чтобы в квартирах жителей, школах и больницах была комфортная температура», — отметил полпред.
Решение о продлении отопительного сезона принято в муниципалитетах Челябинской области. Подача тепла по графику продолжается частично в Тюменской области, полностью — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.