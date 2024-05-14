В Башкирии введут обязательную сдачу охотминимума.

— Законопроектом предлагается обязать граждан при получении охотничьего билета проходить обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний, — пояснил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. — Сейчас республиканским законодательством предусмотрена процедура, которая, как показывает практика, не гарантирует освоения знаний и навыков: будущие охотники должны лишь ознакомиться под подпись с требованиями охотминимума. Такое положение вещей не способствует безопасности и приводит к большому количеству непреднамеренных правонарушений — возбуждаются дела в связи с несоблюдением правил охоты, по фактам незаконной охоты и нарушений установленных сроков. Принятие закона позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам.