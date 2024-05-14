В Башкирии введут обязательную сдачу охотминимума.

В мае депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан планируют внести поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в РБ». Как сообщает пресс-служба Госсобрания, изменится порядок получения охотничьего билета.
— Законопроектом предлагается обязать граждан при получении охотничьего билета проходить обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний, — пояснил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. — Сейчас республиканским законодательством предусмотрена процедура, которая, как показывает практика, не гарантирует освоения знаний и навыков: будущие охотники должны лишь ознакомиться под подпись с требованиями охотминимума. Такое положение вещей не способствует безопасности и приводит к большому количеству непреднамеренных правонарушений — возбуждаются дела в связи с несоблюдением правил охоты, по фактам незаконной охоты и нарушений установленных сроков. Принятие закона позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам.
Также законопроектом вводится статья 91 «Саморегулируемые организации охотпользователей», в которой определяются требования к СРО. Устанавливается, что они имеют право осуществлять подготовку физических лиц в целях освоения ими знаний и навыков, входящих в охотминимум, самостоятельно разрабатывать и утверждать программы подготовки.
Законопроект был поддержан депутатами в первом чтении в марте текущего года. В конце мая планируется его рассмотрение в окончательном чтении.