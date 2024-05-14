Роскачество выявило новый вид обмана выпускников школ с покупкой бюджетных мест в вузах

В Роскачестве объяснили, почему в сети не может быть ответов на ЕГЭ. Во-первых, контрольно-измерительные материалы для проведения ЕГЭ создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены специальные программы, отслеживающие любую подозрительную активность. Все разговоры, которые ведутся по стационарным телефонам в этом помещении, записываются, а входить в помещение могут только несколько человек, которые подписали документ о неразглашении и обязались не проносить туда мобильные телефоны и другие электронные устройства, подчеркнули в организации.