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Жителя Усть-Каменогорска пожизненно лишили водительских прав

Уголовное дело в отношении автомобилиста рассмотрели в суде № 2, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: Baigenews

В пресс-службе суда сообщили, что горожанин был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет, однако всё равно сел за руль ВАЗ 2114 и поехал к знакомому. При этом нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По пути за нарушение ПДД его остановили полицейские.

«В целях исправления нарушителя и защиты общества от подобных правонарушений суд назначил обвиняемому наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Кроме того, мужчина пожизненно лишен права управления транспортными средствами».

добавили в суде.