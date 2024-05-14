В Минобразования запретили школьникам отмечать выпускной в ресторанах

В ведомстве рекомендовали провести мероприятие 25 мая этого года с 8:00 до 9:00. В нем можно задействовать только учеников 1, 4, 9 и 11 классов, а также привлечь районных активистов, родителей, правоохранительные органы. При проведении следует соблюдать правила противопожарной безопасности.