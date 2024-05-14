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В Минобразования запретили школьникам отмечать выпускной в ресторанах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство дошкольного и школьного образования запретило проведение выпускных вечеров в ресторанах, сбор денег на подарки и коллективные гуляния учеников по городу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сказано в опубликованных рекомендациях по проведению мероприятия «Последний звонок» в школах.

В ведомстве рекомендовали провести мероприятие 25 мая этого года с 8:00 до 9:00. В нем можно задействовать только учеников 1, 4, 9 и 11 классов, а также привлечь районных активистов, родителей, правоохранительные органы. При проведении следует соблюдать правила противопожарной безопасности.

Также рекомендуется пригласить почетных учителей и бывших выпускников, поощрить достигших успеха в учебе выпускников, а также поблагодарить родителей, активно участвующих в жизни школы.

В то же время при завершении учебного года запрещается:

проведение «Выпускных вечеров» в различных ресторанах и кафе, на квартирах. Сбор средств с учащихся в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному году;

сбор денег с учеников на дорогие подарки и на выпускные мероприятия, покупка дорогой одежды на выпускные, организация поездок на автомобиле;

групповые прогулки выпускников по проспектам и в парках, посещение бассейнов.

Министерство дошкольного и школьного образования просит всех сотрудников школ, родителей и представителей общественности следовать данным рекомендациям при завершении текущего учебного года и проведении мероприятий «Последний звонок».

образование