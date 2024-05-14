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В зоопарк Екатеринбурга привезли макака, мангуста и белок

В Екатеринбургском зоопарке поселили четырех новых животных — японского макака, самку желтого мангуста и пару белок Превоста, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Японскому макаку семь лет, он родился в Московском зоопарке. Пока он только знакомится с местными самками: «Несмотря на свой непростой взрывной характер и желание все крушить, ломать отношения с самками он не намерен, а потому согласился как новичок занять подчиненное положение», — отметили в администрации.

Восьмилетняя самка желтого мангуста прибыла из Пермского зоопарка, она выделяется осторожностью и аккуратно завоевывает доверие самца. Белок Превоста — трехлетнего самца и годовалую самку — также доставили из Перми.

Новых животных посетители зоопарка уже могут увидеть: макак находится на первом этаже павильона «Западный», а мангуст и белки — на втором этаже павильона «Южный».

Напомним, в марте в зоопарке Екатеринбурга родились два детеныша кенгуру Беннетта, их матерями стали кенгуру Аврора и Боня. Большую часть времени они проводят в сумках, однако посетители также могут на них посмотреть.

флора и фауна