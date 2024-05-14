В зоопарк Екатеринбурга привезли макака, мангуста и белок

Японскому макаку семь лет, он родился в Московском зоопарке. Пока он только знакомится с местными самками: «Несмотря на свой непростой взрывной характер и желание все крушить, ломать отношения с самками он не намерен, а потому согласился как новичок занять подчиненное положение», — отметили в администрации.