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Копейчанам напоминают про закон о тишине

Если у вас возникли проблемы с соседями, которые требуют вмешательства полиции, обратитесь к участковому. Он поможет разрешить конфликт.

Источник: Копейский рабочий

Вы также можете круглосуточно обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску, который находится по адресу ул. Ленина д. 62. Телефоны для связи: 8 (351 39) 98−822, либо 02/102.

Полиция напоминает, что за нарушение покоя граждан и тишины в рабочие дни с 22:00 до 06:00, а в выходные (субботу/воскресенье) и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 08:00, законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Размер штрафа составляет:

  • для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 5 000 до 25 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.

штрафы