Копейчанам напоминают про закон о тишине

Полиция напоминает, что за нарушение покоя граждан и тишины в рабочие дни с 22:00 до 06:00, а в выходные (субботу/воскресенье) и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 08:00, законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.