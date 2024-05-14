Копейчанам напоминают про закон о тишине

Вы также можете круглосуточно обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску, который находится по адресу ул. Ленина д. 62. Телефоны для связи: 8 (351 39) 98−822, либо 02/102.
Полиция напоминает, что за нарушение покоя граждан и тишины в рабочие дни с 22:00 до 06:00, а в выходные (субботу/воскресенье) и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 08:00, законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Размер штрафа составляет:
- для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей;
- для должностных лиц — от 5 000 до 25 000 рублей;
- для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.