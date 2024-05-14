Власти Воронежа прокомментировали ситуацию с разрушающимся «Ильинским съездом»

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, бить тревогу по поводу разрушения Ильинского проезда местные общественники начали еще в прошлом году. Опасность заключается в том, что именно подпорные стены «держат» бугор, и находящиеся на нем дома могут «поползти» вместе с ним.
За последние же полгода стена съезда разрушилась еще больше. Мэрия, наблюдая повышенный интерес горожан к этой проблеме, пояснила, с чем связана задержка работ.
«Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию, на сегодняшний день нормативная база по работам на объектах культурного наследия содержит избыточные, противоречивые требования. Ситуация зачастую выглядит следующим образом: фактически объект уже разрушается, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению просто невозможно. Соответственно, муниципалитеты сталкиваются с проблемами при работе с ними».
Также в горадминистрации рассказали, что ремонт откладывается из-за отсутствия подрядчика, имеющего соответствующую лицензию.