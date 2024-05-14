Власти Воронежа прокомментировали ситуацию с разрушающимся «Ильинским съездом»

«Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию, на сегодняшний день нормативная база по работам на объектах культурного наследия содержит избыточные, противоречивые требования. Ситуация зачастую выглядит следующим образом: фактически объект уже разрушается, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению просто невозможно. Соответственно, муниципалитеты сталкиваются с проблемами при работе с ними».