Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог высказался об итогах суда над Бишимбаевым

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Политолог Данияр Ашимбаев назвал судебный процесс по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева самым знаменитым в Казахстане.

Источник: AP 2023

«Самый знаменитый судебный процесс в Казахстане закончился».

написал он в своем Telegram-канале.

Накануне суд провел завершающее заседание, на котором судья Айжан Кульбаева озвучила приговор по резонансному делу.

По мнению политолога, громких процессов за прошлые годы было немало.

«Но они шли, так сказать, в изложении, а суд по Бишимбаеву проходил не только в прямом эфире и с присяжными, но и с постоянными апелляциями сторон к общественному мнению».

подчеркнул он.

Процесс по такому делу, считает Ашимбаев, стал своего рода прецедентом. По его мнению, на волне популярности процесса в стране появится «медийный ряд процессуальных телешоу».

«Хотя, конечно, личность главного обвиняемого — бывшего министра — обеспечила львиную долю медийности».

констатировал политолог.

Он немного порассуждал на тему справедливости приговора.

Обвиняемый, отметил Ашимбаев, был признан виновным по всем статьям, но получил не пожизненный. В принципе, большинство экспертов и сходились на 24−25 лет.

«За одиночное убийство дают где-то 15 лет, пожизненное — за неоднократное или за убийство детей. Так что по факту — приговор вполне адекватен», — подчеркнул политолог.

Второй подсудимый, добавил он, получил 4 года, что тоже вполне заслуженно. Если бы он «раскаялся» раньше, то жертву можно было спасти.

«Бишимбаев выйдет на свободу в 67 лет, так что наказание почти пожизненное».

почти повторил Ашимбаев слова брата погибшей Нукеновой.

Среди заслуг процесса по делу Бишимбаева и резонанса вокруг него политолог назвал принятие закона, который ужесточает наказание за бытовое насилие.

«Эффект “причастности” способствовал росту общественного интереса к судам, законам и законности, профессиям прокурора и адвоката».

подчеркнул Ашимбаев.

По его мнению, следует ожидать рост числа обращений в правоохранительные органы со стороны жертв семейного насилия.

«Без лишнего пафоса можно заметить хороший импульс в сторону построения провозглашенного президентом “Справедливого Казахстана”, — заявил политолог.

Суд над Бишимбаевым

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев осужден за убийство жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью, которое он совершил в ноябре прошлого года.

Судебное разбирательство привлекло огромное внимание за счет прямых трансляций с заседаний, которые смотрели не только казахстанцы, но и жители практически всего мира — Верховный суд, проанализировав аудиторию, констатировал, что процесс привлек внимание зрителей в России, а также во многих странах Европы и Азии.