Политолог высказался об итогах суда над Бишимбаевым

«Самый знаменитый судебный процесс в Казахстане закончился».
Накануне суд провел завершающее заседание, на котором судья Айжан Кульбаева озвучила приговор по резонансному делу.
По мнению политолога, громких процессов за прошлые годы было немало.
«Но они шли, так сказать, в изложении, а суд по Бишимбаеву проходил не только в прямом эфире и с присяжными, но и с постоянными апелляциями сторон к общественному мнению».
Процесс по такому делу, считает Ашимбаев, стал своего рода прецедентом. По его мнению, на волне популярности процесса в стране появится «медийный ряд процессуальных телешоу».
«Хотя, конечно, личность главного обвиняемого — бывшего министра — обеспечила львиную долю медийности».
Он немного порассуждал на тему справедливости приговора.
Обвиняемый, отметил Ашимбаев, был признан виновным по всем статьям, но получил не пожизненный. В принципе, большинство экспертов и сходились на 24−25 лет.
«За одиночное убийство дают где-то 15 лет, пожизненное — за неоднократное или за убийство детей. Так что по факту — приговор вполне адекватен», — подчеркнул политолог.
Второй подсудимый, добавил он, получил 4 года, что тоже вполне заслуженно. Если бы он «раскаялся» раньше, то жертву можно было спасти.
«Бишимбаев выйдет на свободу в 67 лет, так что наказание почти пожизненное».
Среди заслуг процесса по делу Бишимбаева и резонанса вокруг него политолог назвал принятие закона, который ужесточает наказание за бытовое насилие.
«Эффект “причастности” способствовал росту общественного интереса к судам, законам и законности, профессиям прокурора и адвоката».
По его мнению, следует ожидать рост числа обращений в правоохранительные органы со стороны жертв семейного насилия.
«Без лишнего пафоса можно заметить хороший импульс в сторону построения провозглашенного президентом “Справедливого Казахстана”, — заявил политолог.
Суд над Бишимбаевым
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев осужден за убийство жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью, которое он совершил в ноябре прошлого года.
Судебное разбирательство привлекло огромное внимание за счет прямых трансляций с заседаний, которые смотрели не только казахстанцы, но и жители практически всего мира — Верховный суд, проанализировав аудиторию, констатировал, что процесс привлек внимание зрителей в России, а также во многих странах Европы и Азии.