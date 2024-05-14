В Ростове на Радоницу продлена работа кладбищ

Праздник называется Радоница — потому что мы разделяем со своими покинувшими этот мир близкими радость Воскресения Христа, выражая веру в их воскресение и вечную жизнь. Не случайно этот день приходится на период празднования Пасхи, которая длится 40 дней.
14 мая все ростовские кладбища продлили время работы — с 07:00 до 20:00. Верующие посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих родных и близких. Они приносят с собой цветы, зажигают свечи и лампады, молятся об упокоении душ усопших. Важной частью традиции является поминальная трапеза, которую устраивают на кладбище или дома. На стол ставят кутью, блины, яйца, пасхальные куличи и другие блюда.
Перед тем как идти на кладбище, принято посетить храм, чтобы причаститься и помолиться об усопших на литургии и панихиде.
В Ростове в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в 07:30 началась божественная литургия, а в 10:00 пройдет панихида. Панихиды и литургии пройдут также во всех храмах донской столицы и региона.
Кстати
Во многих субъектах этот православный праздник объявляется выходным. В последние годы все больше регионов присоединяются к решению о его праздновании на официальном уровне. Это Так, на Кубани и в Ставропольском крае, в Пензенской и Саратовской областях люди не работают на Радоницу.