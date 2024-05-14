В Ростове на Радоницу продлена работа кладбищ

Во многих субъектах этот православный праздник объявляется выходным. В последние годы все больше регионов присоединяются к решению о его праздновании на официальном уровне. Это Так, на Кубани и в Ставропольском крае, в Пензенской и Саратовской областях люди не работают на Радоницу.