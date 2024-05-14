Летние каникулы: столичным школьникам разъяснили правила безопасности

В преддверии каникул столичная прокуратура совместно с сотрудниками полиции и ДЧС организовала ряд мероприятий в городских школах, направленных на повышение осведомленности детей о правилах безопасности, в том числе на дорогах и предотвращение правонарушений, передает официальный сайт акимата Астаны.
В мероприятии приняли участие ученики средних и старших классов, передает DKNews.kz.
Представители ведомств рассказали детям об основных правилах поведения при чрезвычайных происшествиях, важности соблюдения правил дорожного движения, научили навыкам оказания первой медицинской помощи, напомнили о профилактике правонарушений и др.
Мероприятиями планируется охватить все столичные организации образования.