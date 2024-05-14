Летние каникулы: столичным школьникам разъяснили правила безопасности

В преддверии каникул столичная прокуратура совместно с сотрудниками полиции и ДЧС организовала ряд мероприятий в городских школах, направленных на повышение осведомленности детей о правилах безопасности, в том числе на дорогах и предотвращение правонарушений, передает официальный сайт акимата Астаны.