Уровень воды в Усть-Ишиме достиг критических отметок

В телеграм-канале, информирующем о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе, предупредили о достижении критических отметок уровня воды. В любой момент возможно отключение электроэнергии в районе из-за подступающей воды.
Кроме того, в районе отсутствует возможность поставки баллонного газа. Людей из посёлка срочно эвакуируют. Автобусы уезжают от с/к Таёжный. Местных жителей просят обращаться по телефонам: 8 (38150)2−12−67, 2−17−05, 2−11−62 для помощи в доставке из любого населённого пункта.
Отметим, что по данным за 13 мая, уровень реки Иртыш превысил отметку 912 см, это на метр выше абсолютного рекорда за 160 лет наблюдений. Вода продолжает прибывать. По прогнозам Гидрометцентра, подъём воды ожидается ещё в течение недели.
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах. Под угрозой подтопления также Муромцевский район.