Уровень воды в Усть-Ишиме достиг критических отметок

Отметим, что по данным за 13 мая, уровень реки Иртыш превысил отметку 912 см, это на метр выше абсолютного рекорда за 160 лет наблюдений. Вода продолжает прибывать. По прогнозам Гидрометцентра, подъём воды ожидается ещё в течение недели.