Газ могут отключить 5000 должникам в Омской области

По окончании отопительного сезона в Омске и районах Омской области газовики приступят к мероприятиям по отключению абонентов- должников от сети газоснабжения. Начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова рассказала, кому и по каким причинам будет ограничена подача газа.
Кому ограничат газоснабжение
В первую очередь речь идет об ограничении газоснабжения тем абонентам- неплательщикам, которые используют природный газ для отопления домовладений. Должников, использующих газ для приготовления пищи, отключают в течение всего года. Так, за 4 месяца текущего года подачу газа ограничили 412 абонентам из этой категории, суммарно задолжавшим около 1,8 млн рублей.
— С мая по сентябрь, в межотопительный период, мы планируем посетить порядка 5000 абонентов, которые имеют просроченную задолженность за потребленный газ на нужды отопления. Уведомления о предстоящем отключении направлены в адрес 14000 неплательщиков, которые накопили долги за потребленный газ на общую сумму свыше 90 млн рублей. Надеемся, что большая их часть нормализует платежную дисциплину: оплатит накопленную задолженность за газ. Мы вынуждены применять отключение от газовой сети как крайнюю меру, когда иные способы работы с абонентом безрезультатны, — пояснила Елена Лисеенкова.
Достаточно 2 месяца подряд не платить за газ, и согласно действующему законодательству компания-поставщик природного газа запускает механизм взыскания задолженности: должнику направляют электронные или бумажные уведомления с информацией о сумме задолженности и необходимости ее погасить в течение 20 дней. Если это не произойдет, специалисты проведут работы по отключению неплательщика от газовой сети. Закон дает право газовикам ограничивать подачу газа вне жилого помещения в случаях, когда должников нет дома или они не предоставляют доступ в жилье для проведения соответствующих работ.
Причины долга…
Причин, по которым пользователи газа накапливают долги, несколько. Во-первых, это несвоевременная или неполная оплата квитанций; во-вторых, счетчики с истекшими сроками поверки, когда их показания уже не принимают к учету, начисление идет по нормативу, а абонент продолжает оплачивать на основании этих показаний. В-третьих, когда абоненты не живут по адресу газоснабжения и не контролируют начисления и оплату за услугу, поэтому образуется долг. В этом случае оптимально перейти на электронную квитанцию, контролировать платежи, чтобы избежать накопления задолженности. Четвертая причина — отсутствие показаний приборов учета, потому что абонент их не передает. В этом случае начисления идут 3 месяца по среднемесячному потреблению, а далее по нормативу. Абонент может оплачивать фактическое потребление по данным счетчика, но долги накапливаются в связи с отсутствием информации о показаниях прибора учета в распоряжении поставщика газа.
…и судебный приказ
— В отношении должников наша компания проводит претензионно-исковую работу. За 4 месяца этого года подготовлено 497 заявлений на выдачу судебных приказов и исковых заявлений. Сумма долга этих неплательщиков превышает 5 млн рублей, — рассказала Елена Лисеенкова. — Обращаю внимание, что для рассмотрения судебных приказов абонентов-должников в суды не приглашают. Судебный приказ выносится без вызова сторон, а списание средств со счетов должников судебными приставами происходит принудительно.
Важно
Для возобновления подачи газа нужно не только полностью погасить задолженность, но и оплатить работу за отключение и повторное подключение к газовой сети. Затем написать заявление поставщику газа о возобновлении газоснабжения, и только после этого в течение 5 рабочих дней газ снова подключат.