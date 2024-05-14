Газ могут отключить 5000 должникам в Омской области

Причин, по которым пользователи газа накапливают долги, несколько. Во-первых, это несвоевременная или неполная оплата квитанций; во-вторых, счетчики с истекшими сроками поверки, когда их показания уже не принимают к учету, начисление идет по нормативу, а абонент продолжает оплачивать на основании этих показаний. В-третьих, когда абоненты не живут по адресу газоснабжения и не контролируют начисления и оплату за услугу, поэтому образуется долг. В этом случае оптимально перейти на электронную квитанцию, контролировать платежи, чтобы избежать накопления задолженности. Четвертая причина — отсутствие показаний приборов учета, потому что абонент их не передает. В этом случае начисления идут 3 месяца по среднемесячному потреблению, а далее по нормативу. Абонент может оплачивать фактическое потребление по данным счетчика, но долги накапливаются в связи с отсутствием информации о показаниях прибора учета в распоряжении поставщика газа.