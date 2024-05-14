15 мая в Новосибирске отключат горячую воду на 70 улицах: опубликован подробный список

С 15 мая в Новосибирске стартуют гидравлические испытания теплосетей, охватывающие три ключевых электростанции.
В рамках масштабной программы по обеспечению надежности теплоснабжения столицы Сибири Новосибирская теплосетевая компания приступает к 13 этапам гидравлических испытаний тепловых сетей. Первые три этапа стартуют уже 15 мая и затронут теплосети от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
Гидравлические испытания являются проверенным и эффективным методом выявления и своевременного устранения дефектов, что позволяет предотвратить серьезные аварии в отопительный сезон.
Этап 1: ТЭЦ-3
Испытания теплосетей от ТЭЦ-3 начнутся 15 мая и продлятся до 21 мая. В зону отключения попадут Кировский и Ленинский районы, в том числе микрорайоны Северо-Чемской жилмассив, Бугринская роща, Черемушки и Затулинский жилмассив. Подключение горячей воды будет осуществлено не позднее 28 мая.
Этап 2: ТЭЦ-4
Испытания в зоне ТЭЦ-4 пройдут с 15 по 28 мая и затронут Калининский район, включающий улицы Объединения, Макаренко, Столетова и Краснодонский.
Этап 3: ТЭЦ-5
Под испытания подпадут теплосети от ТЭЦ-5 в Октябрьском и Первомайском районах. Отключения затронут районы Ключ-Камышенского плато, 2-я Марата и микрорайон Тихий центр. Максимальный срок отключения горячей воды составит 14 дней — с 15 по 28 мая.
Всего гидравлические испытания пройдут в 13 этапов и завершатся 12 августа. В период испытаний температура воды в трубах не превысит +40°С, что безопасно для жителей. Однако НТСК призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к местам ремонта и разлива воды.