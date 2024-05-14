15 мая в Новосибирске отключат горячую воду на 70 улицах: опубликован подробный список

Всего гидравлические испытания пройдут в 13 этапов и завершатся 12 августа. В период испытаний температура воды в трубах не превысит +40°С, что безопасно для жителей. Однако НТСК призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к местам ремонта и разлива воды.