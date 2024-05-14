Вода ушла с пяти участков в селе Токма Катангского района

В Катангском районе Иркутской области уровень воды в реке Непе за сутки уменьшился на 24 см. Сейчас он составляет 555 см при критической отметке 590 см. Ночью вода ушла с пяти участков в селе Токма. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.