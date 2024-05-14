Вода ушла с пяти участков в селе Токма Катангского района

В Катангском районе Иркутской области уровень воды в реке Непе за сутки уменьшился на 24 см. Сейчас он составляет 555 см при критической отметке 590 см. Ночью вода ушла с пяти участков в селе Токма. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
На территории населенного пункта подтопленных участков не осталось — жители не покинули свои дома. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС продолжают оказывать адресную помощь.
Напомним, что на фоне обильного снеготаяния с 8 мая в реке Непе наблюдался подъем уровня воды. Произошло подтопление 17 участков и 17 жилых домов, в которых проживают 25 человек.