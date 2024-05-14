Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные направления для отпуска новосибирцев

Этим летом пойти в отпуск планируют 85% работников новосибирских компаний, следует из опроса Зарплата.ру.

Источник: Freepik

Большая часть из них будет отдыхать в России. Об этом сообщили 68% участников исследования. Еще 12% поедут за рубеж, 8% проведут отпуск у себя на даче.

В числе наиболее популярных направлений для отдыха названы Алтай (туда поедут 25% опрошенных), Санкт-Петербург (12%) и Сочи (11%). Еще 9% поедут на Байкал, в Крым и Анапу — 6−7%, в Москву — 3%.

Идеальным отпуском 48% респондентов называют пляжный отдых на море, экскурсии по новым городам или странам (46%). За активный туризм (походы, сплавы) отдали голоса 32% опрошенных. При этом 24% сообщили, что готовы отдыхать где угодно, главное, чтобы их не беспокоили по работе.

туризм и отдых