Названы самые популярные направления для отпуска новосибирцев

Большая часть из них будет отдыхать в России. Об этом сообщили 68% участников исследования. Еще 12% поедут за рубеж, 8% проведут отпуск у себя на даче.
В числе наиболее популярных направлений для отдыха названы Алтай (туда поедут 25% опрошенных), Санкт-Петербург (12%) и Сочи (11%). Еще 9% поедут на Байкал, в Крым и Анапу — 6−7%, в Москву — 3%.
Идеальным отпуском 48% респондентов называют пляжный отдых на море, экскурсии по новым городам или странам (46%). За активный туризм (походы, сплавы) отдали голоса 32% опрошенных. При этом 24% сообщили, что готовы отдыхать где угодно, главное, чтобы их не беспокоили по работе.