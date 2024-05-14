Названы самые популярные направления для отпуска новосибирцев

Идеальным отпуском 48% респондентов называют пляжный отдых на море, экскурсии по новым городам или странам (46%). За активный туризм (походы, сплавы) отдали голоса 32% опрошенных. При этом 24% сообщили, что готовы отдыхать где угодно, главное, чтобы их не беспокоили по работе.