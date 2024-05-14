Омские власти намерены регулировать уровень воды в Иртыше с помощью гидроузла

В омском Конгресс-холле сегодня, 14 мая, прошла конференция на тему безопасности водных ресурсов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко, открывая встречу, ещё раз подчеркнул важность строительства Красногорского гидроузла. При отсутствии контроля за уровнем воды в Иртыше возможно дальнейшее повторение плачевной ситуации в Усть-Ишиме, где большая вода уже в ближайшие дни может достичь даже самых высоких точек в посёлке.
«За всю историю наблюдений такой высокой воды в Иртыше не было никогда, такого уровня паводка не было. Подобные наводнения наносят огромный вред людям. В дальнейшем риск будет не только сохраняться, но и усиливаться. Сегодня необходимы новые подходы защиты жителей и объектов экономики от таких стихийных бедствий как наводнение. Без научных подходов решить этот вопрос не получится», — сказал Виталий Хоценко.
По его словам, контролировать уровень воды в Иртыше можно будет с помощью Красногорского гидроузла. Виталий Хоценко рассказал, что завершение строительства первого этапа большого объекта планируется в 2026 году, а к концу 2028 года строительство планируют завершить.