Омские власти намерены регулировать уровень воды в Иртыше с помощью гидроузла

«За всю историю наблюдений такой высокой воды в Иртыше не было никогда, такого уровня паводка не было. Подобные наводнения наносят огромный вред людям. В дальнейшем риск будет не только сохраняться, но и усиливаться. Сегодня необходимы новые подходы защиты жителей и объектов экономики от таких стихийных бедствий как наводнение. Без научных подходов решить этот вопрос не получится», — сказал Виталий Хоценко.