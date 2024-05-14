Электроэнергия подорожает, а жилья станет больше: Могут ли Бугры повторить судьбу Мурино после получения статуса города

Легким движением руки село в Ленобласти превращается, превращается… в город. Из последних так уже сменили свой статус Кудрово, Мурино, Колтуши, поселок имени Тельмана. А теперь примкнуть к «городским» хочет и Бугровское сельское поселение, что буквально в 20−30 километрах от Петербурга во Всеволожском районе 47-го региона. У него на то есть свои веские причины.
КАК В МУРИНО И КУДРОВО?
Во-первых, поселение растет как на дрожжах. С 2002 по 2021 численность его жителей увеличилась почти в пять раз — сейчас здесь живет более 32 тысяч человек (по определению городом в Ленобласти может считаться населенный пункт с не менее 12 тысячами жителей. — Прим. ред.).
Во-вторых, один за другим растут тут жилые дома: в 2022 году появилось 57,7 тысячи новых «квадратов», что в 2,5 раза больше, чем в 2017-м, а к 2032-му в планах уже 2,6 миллиона квадратных метров жилья.
Но для того, чтобы самому поселению дорасти до города, этого мало. Ему еще надо иметь развитую систему социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, высокий уровень благоустройства территории, преимущественную занятость трудоспособного населения в промышленности и прочее. К слову, административный центр Бугровского сельского поселения — населенный пункт Бугры — может претендовать на новый статус. Так, во всяком случае, считают депутаты областного ЗакСа.
ИНАЧЕ БУГРЫ РАЗОРЯТСЯ…
Но есть еще одна причина, почему Бугры надо «огородить». В текущем статусе им может грозить разорение. Обосновывают депутаты это тем, что в скором времени могут отменить или изменить областной закон, по которому в бюджеты сельских поселений выделяют 8 процентов от НДФЛ. Если это произойдет, то Буграм будет доставаться только 2 процента — это всего 28,5 миллиона рублей (в статусе же городского поселения Бугры могут претендовать на 42,7 миллиона рублей. — Прим. ред.). Меньше бюджет — меньше построенных детских площадок. Ну и так далее.
«Муниципальное образование неизбежно столкнется с острым дефицитом и не сможет выполнять свои расходные обязательства», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты все эти вопросы уже внесли в Законодательное собрание Ленинградской области. Голосовать за него им придется по ускоренному сценарию, ведь скоро надо будет объявлять выборы в местный совет депутатов.
А ЧТО С ЭТОГО ЛЮДЯМ?
Если говорить о последствиях наделения Бугров городским статусом, то в целом для жителей ничего не изменится. Тарифы на содержание жилья, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также обращение с ТКО останутся прежними.
Разве что за электроэнергию «городским» придется платить чуть больше. Для сравнения: в 2022—2023 годах в сельских поселениях тариф составлял 3,94 рубля за 1 кВт/ч, а в городских — 4,00.
«Сельская» доплата, к слову, тоже сохранится. Напомним, ее размер равен 25 процентам от размера фиксированной выплаты. Так, в 2023-м неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности, выплачивается надбавка за сельский стаж в размере 2364,80 рубля в месяц, получателям страховой пенсии по инвалидности, имеющим 3-ю группу инвалидности, — 1182,40 рубля.
ОФИЦИАЛЬНО.
В администрации муниципалитета в новом статусе видят одни только плюсы.
— Это преобразование даст целый ряд преимуществ в вопросах земельной и градостроительной политики. После того как поселение сменит свой статус с сельского поселения на город, у местных органов власти появятся полномочия по разработке генерального плана поселения и правил землепользования и застройки, перейдут и полномочия по муниципальному земельному контролю, а также по распоряжению землей, право собственности на которую не разграничено. Администрация будет выдавать разрешения на строительство ряда объектов, — отметили в администрации МО «Бугровское сельское поселение».