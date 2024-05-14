Электроэнергия подорожает, а жилья станет больше: Могут ли Бугры повторить судьбу Мурино после получения статуса города

Но есть еще одна причина, почему Бугры надо «огородить». В текущем статусе им может грозить разорение. Обосновывают депутаты это тем, что в скором времени могут отменить или изменить областной закон, по которому в бюджеты сельских поселений выделяют 8 процентов от НДФЛ. Если это произойдет, то Буграм будет доставаться только 2 процента — это всего 28,5 миллиона рублей (в статусе же городского поселения Бугры могут претендовать на 42,7 миллиона рублей. — Прим. ред.). Меньше бюджет — меньше построенных детских площадок. Ну и так далее.