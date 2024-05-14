Дело бывшего директора красноярского фонда капремонта подготовили к передаче в суд

В прокуратуре сообщили, что прокурор утвердил обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Бывшему чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 41 млн руб. Приговора суда он ожидает под стражей.
Представители ведомства напомнили, что весной 2022 года гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов предложил своему знакомому, руководившему подрядной фирмой, выгодное сотрудничество. Взамен на «процент» от дохода подрядчику были гарантированы победы на аукционах, постоянные заказы и покровительство.
«В 2023 году лидер фонда намекнул своему “партнёру” о необходимости “поделиться” заработанными за прошедший год суммами. Находясь в своём кабинете, он объявил желаемую сумму взятки. За 12 млн рублей директор пообещал “закрывать глаза” на недостатки после окончания ремонтных и строительных работ в многоквартирных домах», — рассказали в прокуратуре.
Первую часть взятки в размере 5 млн рублей Михаил Попелышев получил, а при передаче ему еще 1,6 млн рублей чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ. После получения взятки обвиняемого задержали.
«Вину в совершённом преступлении он не признал и указал, что “покровительством” не занимался, а пакет с деньгами посчитал за подарок на прошедший юбилей», — рассказали в пресс-службе.