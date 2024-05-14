Дело бывшего директора красноярского фонда капремонта подготовили к передаче в суд

«В 2023 году лидер фонда намекнул своему “партнёру” о необходимости “поделиться” заработанными за прошедший год суммами. Находясь в своём кабинете, он объявил желаемую сумму взятки. За 12 млн рублей директор пообещал “закрывать глаза” на недостатки после окончания ремонтных и строительных работ в многоквартирных домах», — рассказали в прокуратуре.