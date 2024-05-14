Новый стадион воронежского «Факела» будет готов в июле

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ходе строительства нового стадиона воронежского клуба в эфире программы «8−16» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.
По словам гендиректора, строительство нового стадиона планируют завершить к середине июля 2024 года. На данный момент футбольная команда выступает на Центральном стадионе профсоюзов.
«Все движется оперативно. Надеюсь, что арена без проблем будет сертифицирована под категорию 1, то есть под участие в РПЛ. Стройка идет, болельщики приезжали, команда тоже посещала арену. Всё в рамках протокола, дорожной карты. К июню, максимум к середине июля, мы утрясем все нюансы и стадион на 100% будет готов, чтобы принимать игры чемпионата России», — поделился Асхабадзе.