Новый стадион воронежского «Факела» будет готов в июле

«Все движется оперативно. Надеюсь, что арена без проблем будет сертифицирована под категорию 1, то есть под участие в РПЛ. Стройка идет, болельщики приезжали, команда тоже посещала арену. Всё в рамках протокола, дорожной карты. К июню, максимум к середине июля, мы утрясем все нюансы и стадион на 100% будет готов, чтобы принимать игры чемпионата России», — поделился Асхабадзе.