Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекроют 19 мая

В организации забега будут задействованы улицы в районе стадиона «Нижний Новгород», откуда будут стартовать спортсмены, Канавинский мост, Зеленский, Казанский съезды, Нижневолжская и Верхневолжская набережные, площадь Минина. Так что все они будут перекрыты.