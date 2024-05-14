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Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекроют 19 мая

В Нижнем Новгороде пройдет забег «Беги, герой!».

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде из-за забега «Беги, герой!» 19 мая с полуночи до 15 часов перекроют Канавинский мост, Нижневолжскую набережную и другие улицы. Об этом сообщают организаторы.

В организации забега будут задействованы улицы в районе стадиона «Нижний Новгород», откуда будут стартовать спортсмены, Канавинский мост, Зеленский, Казанский съезды, Нижневолжская и Верхневолжская набережные, площадь Минина. Так что все они будут перекрыты.

Напомним, супруга губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина будет участвовать в полумарафоне «Беги, герой!».