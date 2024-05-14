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Воронежскую область накроет новая магнитная буря

Очередная магнитная буря накроет Воронежскую область уже в ближайшие сутки.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°

Из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ следует, что она ожидается к вечеру вторника, 14 мая, и в ночь на среду, 15 мая.

По информации специалистов, на этот раз буря будет держаться на среднем уровне (G2-G3). Вероятность магнитного шторма составляет 40% сегодня и 25% завтра. 16 мая обстановка уже будет спокойной.

А вот вероятность повторения столь же сильных геомагнитных возмущений, которые наблюдались на прошлой неделе, 10—12 мая, фактически исключена в обозримом будущем, говорят эксперты. Прошлую бурю, напомним, называли самой сильной за последние два десятилетия.

Кстати, по предварительному прогнозу, следующие магнитные бури будут весьма слабыми, и ждать их стоит не раньше середины июня.