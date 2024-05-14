Воронежскую область накроет новая магнитная буря

Из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ следует, что она ожидается к вечеру вторника, 14 мая, и в ночь на среду, 15 мая.
По информации специалистов, на этот раз буря будет держаться на среднем уровне (G2-G3). Вероятность магнитного шторма составляет 40% сегодня и 25% завтра. 16 мая обстановка уже будет спокойной.
А вот вероятность повторения столь же сильных геомагнитных возмущений, которые наблюдались на прошлой неделе,
Кстати, по предварительному прогнозу, следующие магнитные бури будут весьма слабыми, и ждать их стоит не раньше середины июня.