День бесплатной юридической помощи проведут для красноярцев 23 мая

Акцию проводит Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России. В этот день горожане смогут бесплатно обратиться за консультацией к специалистам.
Юристы проконсультируют красноярцев по вопросам гражданского, трудового, жилищного, земельного, семейного законодательства, социальной защите, нотариальной деятельности, вопросам пенсионного обеспечения.
Прием граждан проведут в здании Дома офицеров (ул. Перенсона, 20) с 10:00 до 15:00. Записаться можно по телефону: 258−18−50.
Коллеги с сайта gnkk.ru также напоминают, что в 2024 году подобные бесплатные акции пройдут также 27 июня, 27 сентября, 24 октября, 21 ноября, 19 декабря.