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День бесплатной юридической помощи проведут для красноярцев 23 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На следующей неделе в Красноярске состоится День бесплатной юридической помощи. Он запланирован на четверг, 23 мая.

Источник: НИА Красноярск

Акцию проводит Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России. В этот день горожане смогут бесплатно обратиться за консультацией к специалистам.

Юристы проконсультируют красноярцев по вопросам гражданского, трудового, жилищного, земельного, семейного законодательства, социальной защите, нотариальной деятельности, вопросам пенсионного обеспечения.

Прием граждан проведут в здании Дома офицеров (ул. Перенсона, 20) с 10:00 до 15:00. Записаться можно по телефону: 258−18−50.

Коллеги с сайта gnkk.ru также напоминают, что в 2024 году подобные бесплатные акции пройдут также 27 июня, 27 сентября, 24 октября, 21 ноября, 19 декабря.

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