Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +20°С и без осадков ожидается сегодня в Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и без осадков ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

На Радуницу погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Погода ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый.
Температура воздуха днем составит от плюс 12 градусов по востоку до 20 градусов тепла по западу.