До +20°С и без осадков ожидается сегодня в Беларуси

На Радуницу погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Погода ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый.

Температура воздуха днем составит от плюс 12 градусов по востоку до 20 градусов тепла по западу.