На Радуницу погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Погода ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый.
Температура воздуха днем составит от плюс 12 градусов по востоку до 20 градусов тепла по западу.
До +20°С и без осадков ожидается сегодня в Беларуси
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и без осадков ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На Радуницу погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Погода ожидается облачная с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый.