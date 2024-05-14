В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19

«В Севастополе зарегистрировано 44 случая новой коронавирусной инфекции за истекшую неделю, что на 33% выше, чем на предыдущей неделе», — сказано в сообщении.
При этом в Крыму за неделю зафиксировано 26 случаев, что на 3% ниже предыдущего показателя.
Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.
Неделей ранее в Крыму и Севастополе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 15 и 11 процентов соответственно.