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В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю на 33% выросло число пациентов с коронавирусом, в Крыму отмечено снижение заболеваемости, сообщает во вторник пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе зарегистрировано 44 случая новой коронавирусной инфекции за истекшую неделю, что на 33% выше, чем на предыдущей неделе», — сказано в сообщении.

При этом в Крыму за неделю зафиксировано 26 случаев, что на 3% ниже предыдущего показателя.

Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.

Неделей ранее в Крыму и Севастополе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 15 и 11 процентов соответственно.

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