В Севастополе выросла заболеваемость COVID-19

Специалисты рекомендуют пожилым и людям с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. А также по возможности ограничить посещение общественных мест. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории полуострова продолжается.