Пермские ученые объяснили, почему этой весной так много клещей

— Если клещ уже присосался и напился крови, то нет, повторно присасываться к человеку он не станет и просто отвалится и в скором времени погибнет. Понять, почему так происходит, можно узнав о продолжительности жизни клеща. Эти кровопийцы живут до 3 лет, у них сложный цикл развития: есть личинки, нимфы и взрослые клещи. Каждую стадию развития клещи кормятся на разных животных. Самые мелкие — на грызунах или насекомоядных ежах. Повзрослев, клещи ищут хозяина покрупнее — лису, волка кабана или же человека. На третий год взрослые половозрелые самки и самцы просыпаются весной, пьют кровь, откладывают яйца и погибают.