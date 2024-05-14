Пермские ученые объяснили, почему этой весной так много клещей

Эта весна выдалась в Прикамье аномальной: то стоит почти летняя жара, то начинаются заморозки и идет снег. Но есть и еще одна проблема: это большое количество клещей, подцепить которых можно не только в лесу или за городом, но и в городском парке или сквере.
— Я гуляла с собакой по центру Перми, а дома нашла на белой лапе своего питомца ползущего клеща, — делится пермячка Анастасия Путина. — Сняла его и засунула в стеклянную банку. Слава богу, он не успел присосаться или на нас переползти, ведь сдавать клеща на исследование стоит немалых денег.
Сезон клещевой активности идет второй месяц, а в Пермском крае уже более 3000 укушенных. Причем, пока еще нет статистики, как прошли майские, а ведь многие в выходные выезжали на дачу и на природу.
Причин, почему кровопийц расплодилось так много, несколько: во-первых, зима была достаточно теплой и благоприятной для прокормителей клещей — мелких млекопитающих. Во-вторых, прошлой осенью снег лег на непромерзшую землю, а значит, клещи не вымерзли. Ну и в третьих, из-за неустойчивой погоды, стоящей этой весной — большого количества дождей и минусовых температур — период проведения аккарицидных обработок смещается до возникновения благоприятных погодных условий.
Основные мифы о нападении кровопийц на человека развеял кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Виктор Ефимик.
— Клещи — погодозависимы, — объяснил Виктор Евгеньевич. — Когда очень холодно или слишком жарко, их активность снижается. В холода клещам не хватает сил, они впадают в некий анабиоз. А когда слишком жарко, они быстро теряют влагу, и чтобы избежать этого, прячутся во влажную подстилку, где им комфортно и перестают выползать на охоту. Самая благоприятная для клещей погода колеблется в пределах от +10…+20 градусов, поэтому в такие температуры стоит быть особенно внимательными во время выездов на природу.
— У них нет крыльев и на деревьях им делать просто нечего. Клещи находятся в траве или подстилке и всегда заползают на человека снизу вверх. А затем ползают по телу и ищут место, куда можно присосаться.
В это время, даже если клещ инфицированный — заразиться нельзя. Чтобы «передать» вирус, клещ должен присосаться. Вирус находится кишечнике членистоногого, и передается человеку со слюной. Вот поэтому — чтобы избежать присасывания клеща — так важны само- и взаимоосмотры во время нахождения на природе.
Заползти клещ может не только на человека, но и на домашнего животного и наша задача — быстрей освободить питомца от впившегося кровососа, ведь чем дольше клещ находится в теле, тем больше шансов, что кошка или собака заразятся пироплазмозом. А вот если клещ еще ползает, то собака или кошка могут передать клеща человеку.
— Если клещ уже присосался и напился крови, то нет, повторно присасываться к человеку он не станет и просто отвалится и в скором времени погибнет. Понять, почему так происходит, можно узнав о продолжительности жизни клеща. Эти кровопийцы живут до 3 лет, у них сложный цикл развития: есть личинки, нимфы и взрослые клещи. Каждую стадию развития клещи кормятся на разных животных. Самые мелкие — на грызунах или насекомоядных ежах. Повзрослев, клещи ищут хозяина покрупнее — лису, волка кабана или же человека. На третий год взрослые половозрелые самки и самцы просыпаются весной, пьют кровь, откладывают яйца и погибают.
В основном в Приволжье встречается два вида клещей: это таежный и луговой клещ Dermacentor Второй вид меньше лезет на людей. У таежного клеща самцов и самок отличить легко: самки кирпично-красного цвета, а самцы — черно-бурые. У луговых клещей самцы и самки отличаются по щитку, но отличие это не очень сильное и разницу увидеть могут лишь специалисты.
Помимо специфической профилактики — вакцинации — для защиты от клещей может использоваться и неспецифическая: противоклещевые средства для индивидуальной защиты. Наносить их нужно только на одежду, в которой отправляетесь в лес. Брызгать спреи от клещей на кожу — запрещено, помните, таких средств просто еще не придумано! Но не вырабатывается ли у клещей иммунитет к средствам дезинфекции? Не привыкают ли они к спреям, которые люди используют долгие годы?
— Раньше для аккарицидных обработок использовали дуст, потом это средство поменяли, так как он начал накапливаться в почве. К современным аккарицидам иммунитет у клещей не вырабатывается, правда, эти средства и разрушаются быстрее.
— Если вы нашли на себе присосавшегося клеща, то его обязательно необходимо сдать его на исследование и пролечиться, если он оказался заражен. Клещи переносят четыре тяжелых заболевания, самое опасное из которых — клещевой энцефалит. От него есть прививка, и поэтому обязательно нужно прививаться. Другие заболевания, которые переносят клещи — это эрлихиоз и анаплазмоз. Плюс каждый третий клещ может быть заражен боррелезом, все эти заболевания тоже должны пролечиваться антибиотиками, ведь последствия могут быть вплоть до летального исхода.