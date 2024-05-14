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Почему труженица тыла в Сочи живет в аварийном доме — разберутся следователи

Следственным отделом по Хостинскому району города проводится процессуальная проверка.

В Сочи следователи выясняют, почему труженица тыла проживает в аварийном жилье. Провести проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки поручил глава следственного управления по региону Андрей Маслов после публикаций в СМИ о бедственном положении пожилой женщины, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Журналисты рассказали, что труженица тыла живет в жилье малопригодном для жизни. Она включена в адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда, но до сих пор квартиру ей не предоставили.

Следователи установят обстоятельства и причины, которые привели к нарушению прав пожилой сочинки.

Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поставил ход процессуальной проверки на контроль.

СК