Почему труженица тыла в Сочи живет в аварийном доме — разберутся следователи

В Сочи следователи выясняют, почему труженица тыла проживает в аварийном жилье. Провести проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки поручил глава следственного управления по региону Андрей Маслов после публикаций в СМИ о бедственном положении пожилой женщины, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Журналисты рассказали, что труженица тыла живет в жилье малопригодном для жизни. Она включена в адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда, но до сих пор квартиру ей не предоставили.
Следователи установят обстоятельства и причины, которые привели к нарушению прав пожилой сочинки.
Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поставил ход процессуальной проверки на контроль.