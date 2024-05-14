Экзамены продлятся до июня: стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в Самарской области в 2024 году

Одновременно с ЕГЭ в Самарской области пройдет ОГЭ. Правда, он начнется чуть раньше — старт назначен на 21 мая. В этот день ученики будут сдавать иностранные языки: английский, испанский, французский, немецкий. Сдача иностранных языков также назначена на 22 мая. 27 мая состоятся экзамены по биологии, информатике, химии и обществознанию. 30 мая пройдет ОГЭ по географии, истории, физике и химии. 3 июня школьники будут сдавать русский язык, 6 июня — математику, 11 июня — географию, информатику и обществознание. 14 июня пройдут экзамены по биологии, физике, литературе и информатике.