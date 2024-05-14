Экзамены продлятся до июня: стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в Самарской области в 2024 году

Приближается конец учебного года, а вместе с ним и один из важных этапов для выпускников 11-х классов — сдача единого государственного экзамена. В министерстве просвещения РФ рассказали, в какие дни проведут проверки знаний. Публикуем даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в Самарской области в 2024 году.
ЕГЭ в Самарской области 2024: расписание, даты проведения экзаменов, резервные дни
Основная волна ЕГЭ стартует 23 мая. В этот день будущие студенты будут сдавать экзамен по географии, литературе и химии. 28 мая состоится ЕГЭ по русскому языку, 31 мая — по математике (как для базового, так и для профильного уровня). На 4 июня назначено проведение экзамена на обществознанию, на 7 и 8 июня — по информатике.
10 июня школьники проверят свои знания по истории и физике. 13 июня состоится ЕГЭ по биологии. В этот день также пройдет письменная часть экзамена по иностранным языкам: английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому. Устная часть экзамена назначена на 17 и 18 июня.
В расписании также указаны сроки проведения экзаменов в резервные дни: последний день для сдачи госэкзаменов по всем предметам состоится 21 июня. Всего в 2024 году на ЕГЭ зарегистрировались более 12 тысяч выпускников Самарской области. Самым массовым экзаменом вновь оказался русский язык. 56% школьников будут сдавать профильную математику, а физику выбрали 25,6% учащихся. Еще 21,4% будут сдавать информатику и 12,5% — химию.
ОГЭ в Самарской области 2024: расписание, даты проведения экзаменов
Одновременно с ЕГЭ в Самарской области пройдет ОГЭ. Правда, он начнется чуть раньше — старт назначен на 21 мая. В этот день ученики будут сдавать иностранные языки: английский, испанский, французский, немецкий. Сдача иностранных языков также назначена на 22 мая. 27 мая состоятся экзамены по биологии, информатике, химии и обществознанию. 30 мая пройдет ОГЭ по географии, истории, физике и химии. 3 июня школьники будут сдавать русский язык, 6 июня — математику, 11 июня — географию, информатику и обществознание. 14 июня пройдут экзамены по биологии, физике, литературе и информатике.