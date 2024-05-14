На Кубани приставы выдворили за пределы России более 530 мигрантов

На Кубани с начала 2024 года приставы выдворили за пределы России 531 иностранного гражданина. Это на 245 человек больше, чем за такой же период 2023 года.
«Количество иностранных граждан растет несмотря на то, что уже больше двух лет действует ограничение международных авиаперелетов. Из четырех кубанских аэропортов действует только один», — сообщили в пресс-службе главного управления ФССП России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что большинство мигрантов оказались жителями ближнего зарубежья. Но также были жители Китая, Конго, Греции и США.