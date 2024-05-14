Названы самые полезные орехи

«К тому же орехи — это достаточно тяжелая пища для переваривания, их можно сравнить с мясной продукцией. Людям с патологиями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) я бы посоветовала исключить их из рациона. Горсть орехов — это суточная норма, это максимум, сколько можно съесть человеку, который не страдает заболеваниями ЖКТ. При этом есть орехи нужно не каждый день, иначе это может привести к набору веса».