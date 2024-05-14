Названы самые полезные орехи

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала два вида орехов, которые содержат наибольшее количество ценных компонентов — кедровые и грецкие.
«Все орехи отличаются по составу. Я бы отдавала предпочтение грецким и кедровым, потому что они особенно богаты полезными веществами. Кедровые вообще входят в топ-20 продуктов, которые приносят реальную пользу организму из-за своих жиров. Я их даже иногда назначаю пациентам в качестве вспомогательного продукта для разрешения каких-то проблем со здоровьем».
Но даже самыми полезными орехами нельзя злоупотреблять. Как отметила диетолог, они весьма калорийны.
«К тому же орехи — это достаточно тяжелая пища для переваривания, их можно сравнить с мясной продукцией. Людям с патологиями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) я бы посоветовала исключить их из рациона. Горсть орехов — это суточная норма, это максимум, сколько можно съесть человеку, который не страдает заболеваниями ЖКТ. При этом есть орехи нужно не каждый день, иначе это может привести к набору веса».
И с особой осторожностью она рекомендует относиться к кешью. Диетолог отметила, что он не является орехом.
«Это боб. Поэтому людям, которые тяжело переваривают бобовые, сталкиваются с метеоризмом, газообразованием в процессе употребления бобовых продуктов, однозначно стоит исключить кешью из рациона. К тому же этот продукт не так богат питательными веществами, как, например, кедровый орех», — заключила Анжелика Дюваль.