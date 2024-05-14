Сделать город комфортней: улицы Владивостока избавляют от нелегальных гаражей

Главный инженер также отметил, что опоры красят не только в скверах и парках, но и вдоль городских улиц. Так, обновленный цвет приобрели 585 столбов освещения на Бестужева, Горной, Минеральной, Свердлова, Космонавтов, Уборевича и в других районах.