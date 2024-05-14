Сделать город комфортней: улицы Владивостока избавляют от нелегальных гаражей

Почти ежедневно в приморской столице специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» сносят незаконные объекты. Улицы города очищают от самовольно установленных гаражей, торговых павильонов, рекламных конструкций, после чего все имущество отправляют на площадку временного хранения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
За минувший месяц специалисты убрали несколько нелегальных гаражей с Камского переулка, Некрасовской, Военного Шоссе, железнодорожной станции «Третья Рабочая» и по другим адреса. Общее число демонтированных объектов, которые жители установили без согласования с мэрией, составило около 80.
Незаконное имущество отправляют на площадку временного хранения. Администрация Владивостока.
Но не только таким образом город делают лучше. Бригады ВПЭС привели в порядок опоры наружного освещения в парках и скверах, чтобы жители и гости города чувствовали себя в общественных местах комфортно.
«Всего покрасили 897 опор в 28 скверах и парках. Эту работу мы проводим ежегодно в рамках городского санитарного двухмесячника. Одновременно с покраской опор в этих местах отдыха провели ревизию светильников», — поделился главный инженер производственного предприятия «Владсвет» Дмитрий Макеев.
Собственникам незаконных объектов напомнили, что лучше самостоятельно устранить все нарушения до приезда специальных служб. Администрация Владивостока.
Главный инженер также отметил, что опоры красят не только в скверах и парках, но и вдоль городских улиц. Так, обновленный цвет приобрели 585 столбов освещения на Бестужева, Горной, Минеральной, Свердлова, Космонавтов, Уборевича и в других районах.