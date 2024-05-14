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Терешкова рассказала, что будет делать после ухода из мэрии Новосибирска

Вице-мэр сообщила об увольнении 13 мая.

Источник: Сиб.фм

Анна Терешкова рассказала, что планирует делать после ухода из мэрии Новосибирска.

Вице-мэр сообщила об увольнении в своем Telegram-канале вечером 13 мая. По словам Терешковой, решение оказалось трудным. Она работала в мэрии 10 лет.

Сейчас Анне поступил ряд предложений, но она намерена рассмотреть их позже.

«Но сначала хочу, как мечтал мой муж на протяжении этих 10 лет, побыть дома, с семьей», — указала Терешкова изданию Infopro54.

Она будет отдыхать на протяжении месяца. Также Анна Терешкова отметила, что не хочет уезжать из Новосибирска, поэтому рассмотрит только местные вакансии.