Терешкова рассказала, что будет делать после ухода из мэрии Новосибирска

Анна Терешкова рассказала, что планирует делать после ухода из мэрии Новосибирска.
Вице-мэр сообщила об увольнении в своем Telegram-канале вечером 13 мая. По словам Терешковой, решение оказалось трудным. Она работала в мэрии 10 лет.
Сейчас Анне поступил ряд предложений, но она намерена рассмотреть их позже.
«Но сначала хочу, как мечтал мой муж на протяжении этих 10 лет, побыть дома, с семьей», — указала Терешкова изданию Infopro54.
Она будет отдыхать на протяжении месяца. Также Анна Терешкова отметила, что не хочет уезжать из Новосибирска, поэтому рассмотрит только местные вакансии.