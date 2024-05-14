Движение ограничат на четырех участках улиц Самары из-за Радоницы 14 мая

Проехать не получится по улице Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов. Также движение ограничат по улице Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.