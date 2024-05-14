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Движение ограничат на четырех участках улиц Самары из-за Радоницы 14 мая

В Самаре ввели ограничение движения для транспорта на четырех улицах 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 14 мая, в Самаре временно ограничат движение транспортных средств по четырем улицам из-за перевозок православно верующих людей до кладбищ в Радоницу.

— Учитывая социальную значимость указанных перевозок, в день поминовения усопших до 16:00 будут временно перекрыты четыре участка: — рассказали в дептрансе Самары.

Проехать не получится по улице Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, по улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов. Также движение ограничат по улице Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Отмечается, что введенные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Проехать смогут и машины с пропусками, утвержденными ГИБДД.