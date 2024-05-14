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Прощальный рык: поселок в Хабаровском крае избавили от набегов тигра-собакоеда

В Хабаровском крае выпустили в тайгу амурского тигра, охотившегося на собак.

Источник: Комсомольская правда

Жители небольшого таежного поселка в Хабаровском крае вздохнули с облегчением. Несколько дней они жили в диком напряжении, которое создавал один грозный хищник. Амурский тигр превратил местные дворы в охотничьи угодья.

Зверь стал заглядывать в поселок Долми в начале мая. Тигр охотился на собак, которые хоть и были домашними, но жили на привязи. Новость о незваном госте разлетелась моментально, и местных жителей охватил страх: «Вдруг с собак он переключится на людей».

Опасения резонные, учитывая, что в Хабаровском крае было не одно подобное ЧП. Тигры забирались к людям в зимовья через окна, атаковали на лесопилках, нападали на окраинах населенных пунктов. Последний громкий случай был 8 мая. Рядом с поселком Сукпай зверь загрыз женщину.

Хищник из Долми не успел (или не собирался) напасть на человека. Охотоведы отловили его в ночью с 9 на 10 мая. Добро на изъятие амурского тигра из дикой природы дал Росприроднадзор. Зверя обездвижили и осмотрели.

— Ветеринары проверили состояние тигра — он здоров, травм у него нет. Хищника отвезли подальше от населенных пунктов, туда, где высокая численность копытных, и выпустили на волю, — сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Зверя выпустили 13 мая в Хабаровском крае, где конкретно — не раскрывается. Чтобы уберечь краснокнижное животное от браконьеров. Но записали возвращение тигра домой на видео. Хищник выпрыгнул из мини-вольера и устремился в тайгу. Пропав из кадра, тигр рыкнул и скрылся среди деревьев.

Сообщать обо всех случаях нападений диких животных на домашних необходимо сразу же сообщать по номеру: 112 или в управление охотничьего хозяйства по телефону: 8 (4212) 30−93−02.

флора и фауна