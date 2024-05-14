Прощальный рык: поселок в Хабаровском крае избавили от набегов тигра-собакоеда

Зверь стал заглядывать в поселок Долми в начале мая. Тигр охотился на собак, которые хоть и были домашними, но жили на привязи. Новость о незваном госте разлетелась моментально, и местных жителей охватил страх: «Вдруг с собак он переключится на людей».