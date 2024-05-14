Прощальный рык: поселок в Хабаровском крае избавили от набегов тигра-собакоеда

Жители небольшого таежного поселка в Хабаровском крае вздохнули с облегчением. Несколько дней они жили в диком напряжении, которое создавал один грозный хищник. Амурский тигр превратил местные дворы в охотничьи угодья.
Зверь стал заглядывать в поселок Долми в начале мая. Тигр охотился на собак, которые хоть и были домашними, но жили на привязи. Новость о незваном госте разлетелась моментально, и местных жителей охватил страх: «Вдруг с собак он переключится на людей».
Опасения резонные, учитывая, что в Хабаровском крае было не одно подобное ЧП. Тигры забирались к людям в зимовья через окна, атаковали на лесопилках, нападали на окраинах населенных пунктов. Последний громкий случай был 8 мая. Рядом с поселком Сукпай зверь загрыз женщину.
— Ветеринары проверили состояние тигра — он здоров, травм у него нет. Хищника отвезли подальше от населенных пунктов, туда, где высокая численность копытных, и выпустили на волю, — сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».
Зверя выпустили 13 мая в Хабаровском крае, где конкретно — не раскрывается. Чтобы уберечь краснокнижное животное от браконьеров. Но записали возвращение тигра домой на видео. Хищник выпрыгнул из мини-вольера и устремился в тайгу. Пропав из кадра, тигр рыкнул и скрылся среди деревьев.
Сообщать обо всех случаях нападений диких животных на домашних необходимо сразу же сообщать по номеру: 112 или в управление охотничьего хозяйства по телефону: