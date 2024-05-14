Воронежцы возмутились начислением платы за полмесяца отопления в теплом апреле

Многие воронежцы удивились, когда увидели в квитанциях за апрель начисления, как за полмесяца. Ведь отопительный сезон в этом году завершился 3-го числа.
В связи с этим компания «Квадра» дала разъяснения:
— За коммунальные услуги — отопление, холодную и горячую воду, электроэнергию, газ мы платим не за календарный месяц с 1 по 31 число, а за расчетный период.
Обычно квитанции приходят в середине месяца, и именно в этот период потребители передают показания счетчиков поставщикам ресурсов. При этом за воду, электроэнергию и газ показания поступают в компанию напрямую, а оказания общедомового счетчика снимает УК. И сроки передачи их в теплоснабжающую организацию определены законом: с 23 по 25 число. На основании этих показаний формируются суммы в квитанциях.
— В апреле УК передала данные с 23 марта по 3 апреля, когда завершился сезон, а значит расчетный период составил 12 дней, — пояснили в «Квадре».