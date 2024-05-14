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Воронежцы возмутились начислением платы за полмесяца отопления в теплом апреле

«Квадра» объяснила воронежцам порядок расчета платы за отопление в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Многие воронежцы удивились, когда увидели в квитанциях за апрель начисления, как за полмесяца. Ведь отопительный сезон в этом году завершился 3-го числа.

В связи с этим компания «Квадра» дала разъяснения:

— За коммунальные услуги — отопление, холодную и горячую воду, электроэнергию, газ мы платим не за календарный месяц с 1 по 31 число, а за расчетный период.

Обычно квитанции приходят в середине месяца, и именно в этот период потребители передают показания счетчиков поставщикам ресурсов. При этом за воду, электроэнергию и газ показания поступают в компанию напрямую, а оказания общедомового счетчика снимает УК. И сроки передачи их в теплоснабжающую организацию определены законом: с 23 по 25 число. На основании этих показаний формируются суммы в квитанциях.

— В апреле УК передала данные с 23 марта по 3 апреля, когда завершился сезон, а значит расчетный период составил 12 дней, — пояснили в «Квадре».

ЖКХ