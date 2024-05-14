Воронежцы возмутились начислением платы за полмесяца отопления в теплом апреле

Обычно квитанции приходят в середине месяца, и именно в этот период потребители передают показания счетчиков поставщикам ресурсов. При этом за воду, электроэнергию и газ показания поступают в компанию напрямую, а оказания общедомового счетчика снимает УК. И сроки передачи их в теплоснабжающую организацию определены законом: с 23 по 25 число. На основании этих показаний формируются суммы в квитанциях.