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Туристы оскорбили нижегородку во время поездки на канатной дороге

Гости города хотели находиться в кабине канатки одни.

Источник: Комсомольская правда

Туристы оскорбили нижегородку во время поездки на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с Бором. Об этом нижегородка рассказала в группе «Твой Бор» в социальной сети ВКонтакте.

Гости города были недовольны тем, что она села к ним в кабинку. Они хотели ехать одни и наслаждаться видом. В адрес нижегородки же «полетели» оскорбления.

— Канатная дорога — это средство передвижения. Почему люди с работы или учебы должны стоять в очереди, чтобы попасть домой, — отмечает пользователь социальной сети Вера Н.

Напомним, в конце апреля в Нижнем Новгороде началась подготовка площадки для строительства канатной дороги через Оку.

туризм и отдых