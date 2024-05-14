Туристы оскорбили нижегородку во время поездки на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с Бором. Об этом нижегородка рассказала в группе «Твой Бор» в социальной сети ВКонтакте.
Гости города были недовольны тем, что она села к ним в кабинку. Они хотели ехать одни и наслаждаться видом. В адрес нижегородки же «полетели» оскорбления.
— Канатная дорога — это средство передвижения. Почему люди с работы или учебы должны стоять в очереди, чтобы попасть домой, — отмечает пользователь социальной сети Вера Н.
Напомним, в конце апреля в Нижнем Новгороде началась подготовка площадки для строительства канатной дороги через Оку.