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В Екатеринбурге начнут отключать отопление с 16 мая

Отопление в домах и общественных учреждениях Екатеринбурга начнут отключать чуть раньше запланированного.

Вчера утром министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил о продлении отопительного сезона до 20 мая, но уже к вечеру на сайте мэрии уральской столицы появилось постановление об отключении тепла с 16 мая.

«Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 16.05.2024», — говорится в постановлении, подписанном градоначальником Алексеем Орловым.

Ранее в Екатеринбурге планировалось отключение отопления с 13 мая. А в Нижнем Тагиле из-за непогоды продлили отопительный сезон до 20 мая.

По федеральным нормам подача тепла прекращается, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов. В первую очередь уровень отопления снижается в жилых домах, а затем в социальных учреждениях.

ЖКХ