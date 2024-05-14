В Ташкенте индекс ультрафиолетового излучения на час повысится до экстремального уровня

По данным сервиса Meteonova, в период с 12:00 до 13:00 УФ-индекс в столице будет оцениваться в 10 баллов. Это означает экстремальную опасность, поэтому в это время лучше находиться в помещении. После этого уровень начнет постепенно снижаться.