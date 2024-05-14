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В Ташкенте индекс ультрафиолетового излучения на час повысится до экстремального уровня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте сегодня будет наблюдаться максимальный индекс ультрафиолетового излучения. Горожанам рекомендуется не покидать помещения в определенный промежуток времени, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным сервиса Meteonova, в период с 12:00 до 13:00 УФ-индекс в столице будет оцениваться в 10 баллов. Это означает экстремальную опасность, поэтому в это время лучше находиться в помещении. После этого уровень начнет постепенно снижаться.

Для защиты от солнечных лучей сервис рекомендует:

  • Не выходить на солнце с 12 до 14 часов;
  • Искать затененные места;
  • Носить закрытую одежду, широкополые шляпы, солнцезащитные очки;
  • Использовать солнцезащитные экраны и тенты;
  • Защищать от солнца детей и подростков.

экология