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Спасатели борются с последствиями паводка

Специалисты аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Челябинской области получили благодарственные письма от администрации села Абатское Тюменской области за помощь в устранении последствий паводка.

Источник: ВК сообщество: "Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Копейские спасатели и сотрудники шестого пожарно-спасательного гарнизона, входящие в состав аэромобильной группировки, получили благодарности за помощь в устранении последствий паводка.

С 22 апреля сотрудники МЧС Южного Урала контролировали уровень воды, укрепляли насыпную дамбу вдоль федеральной трассы и помогали жителям адресно.