Спасатели борются с последствиями паводка

Копейские спасатели и сотрудники шестого пожарно-спасательного гарнизона, входящие в состав аэромобильной группировки, получили благодарности за помощь в устранении последствий паводка.



С 22 апреля сотрудники МЧС Южного Урала контролировали уровень воды, укрепляли насыпную дамбу вдоль федеральной трассы и помогали жителям адресно.