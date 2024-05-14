Копейские спасатели и сотрудники шестого пожарно-спасательного гарнизона, входящие в состав аэромобильной группировки, получили благодарности за помощь в устранении последствий паводка.
С 22 апреля сотрудники МЧС Южного Урала контролировали уровень воды, укрепляли насыпную дамбу вдоль федеральной трассы и помогали жителям адресно.
Спасатели борются с последствиями паводка
Специалисты аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Челябинской области получили благодарственные письма от администрации села Абатское Тюменской области за помощь в устранении последствий паводка.
Копейские спасатели и сотрудники шестого пожарно-спасательного гарнизона, входящие в состав аэромобильной группировки, получили благодарности за помощь в устранении последствий паводка.