Термы, музеи, театры и оборудованная гавань: как преобразится набережная на территории бывшей промзоны «Южный порт»

Как рассказали в Ассоциации девелоперов «Южного порта», на понтонных конструкциях разместят необычные общественные пространства: бассейн с чистой водой и подогревом, 10 плавучих терм, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые летние солярии с шезлонгами. Рекреационные места дополнят амфитеатр, площадка для мероприятий под открытым небом, музеи, театры, детские площадки с оборудованием, парк с объектами ленд-арта, кафе с террасами и магазины, а также крупнейшая в столице и специально оборудованная гавань для 200 яхт и несколько причалов для 50 легкомоторных судов.