Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

«Восхождение было организованно управлением туризма Алма-Аты, федерацией альпинизма и содружеством спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана. Альпиниада посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1 тысячи человек зарегистрировалось онлайн для участия в альпиниаде на пик Героев Панфиловцев, высота вершины 4120 метров. Преодолев горные препятствия в условиях непогоды, вершины достигли 310 участников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что безопасность участников восхождения обеспечивали 47 волонтеров федерации альпинизма Алма-Аты и 15 спасателей городской службы спасения. «На вершине Роман Шестернин, чемпион мира по альпинизму, вручал сертификаты. Традиционно на пике угощали шампанским в честь Дня Победы и подвига 28 Героев Панфиловцев», — отмечается в документе.
Впервые восхождение на гору было совершено в 1942 году группой курсантов всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодную альпиниаду на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате начали проводить для всех желающих с 2012 года.