Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

«Восхождение было организованно управлением туризма Алма-Аты, федерацией альпинизма и содружеством спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана. Альпиниада посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1 тысячи человек зарегистрировалось онлайн для участия в альпиниаде на пик Героев Панфиловцев, высота вершины 4120 метров. Преодолев горные препятствия в условиях непогоды, вершины достигли 310 участников», — говорится в сообщении.