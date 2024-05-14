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Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

АЛМА-АТА, 14 мая — РИА Новости. Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев, расположенный в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, состоялось в Алма-Ате в память о Великой Победе, вершину высотой более 4 тысяч метров покорили 310 участников, сообщает пресс-служба содружества спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана Turclub.

Источник: © РИА Новости

«Восхождение было организованно управлением туризма Алма-Аты, федерацией альпинизма и содружеством спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана. Альпиниада посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1 тысячи человек зарегистрировалось онлайн для участия в альпиниаде на пик Героев Панфиловцев, высота вершины 4120 метров. Преодолев горные препятствия в условиях непогоды, вершины достигли 310 участников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность участников восхождения обеспечивали 47 волонтеров федерации альпинизма Алма-Аты и 15 спасателей городской службы спасения. «На вершине Роман Шестернин, чемпион мира по альпинизму, вручал сертификаты. Традиционно на пике угощали шампанским в честь Дня Победы и подвига 28 Героев Панфиловцев», — отмечается в документе.

Впервые восхождение на гору было совершено в 1942 году группой курсантов всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодную альпиниаду на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате начали проводить для всех желающих с 2012 года.

туризм и отдых