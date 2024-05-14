Радоница 14 мая на Кубани объявлена нерабочим днем

Парламентарии в мае 2023 года в первом и окончательном чтении приняли изменения в краевой закон о праздновании Радоницы на Кубани. Этот праздник, согласно поправкам, объявлялся нерабочим (праздничным) днем в течение ближайших 30-ти лет.
Законопроект разработали на основе предложения действовавшего на тот момент митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Инициативу поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Как сообщалось ранее, в Краснодаре к Радонице отремонтировали подъезды к городским кладбищам. Также были запущены временные автобусные маршруты.