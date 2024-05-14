Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радоница 14 мая на Кубани объявлена нерабочим днем

В Краснодарском крае Радоница 14 мая 2024 года является нерабочим днем. Соответствующий закон в 2023 году приняли депутаты Заксобрания региона.

Парламентарии в мае 2023 года в первом и окончательном чтении приняли изменения в краевой закон о праздновании Радоницы на Кубани. Этот праздник, согласно поправкам, объявлялся нерабочим (праздничным) днем в течение ближайших 30-ти лет.

Законопроект разработали на основе предложения действовавшего на тот момент митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Инициативу поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре к Радонице отремонтировали подъезды к городским кладбищам. Также были запущены временные автобусные маршруты.

праздники