На реках Приморья сохраняется спад уровня воды

В течение ближайших трех дней ожидается продолжение снижения уровня воды на большинстве рек края, за исключением некоторых рек северных районов, где возможен небольшой подъем на 0,1 метра. Опасных гидрологических явлений не ожидается.



В МЧС сообщили, что весеннее половодье не принесло ущерба экономике и дорожной инфраструктуре региона. Тем не менее, в крае сформирована группировка специалистов и техники на случай возможных неблагоприятных ситуаций. Была проведена обширная профилактическая работа, включая учения и расчистку русел рек в наиболее подверженных паводкам муниципалитетах.