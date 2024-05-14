На реках Приморья сохраняется спад уровня воды

На большинстве рек Приморья продолжается уменьшение уровня воды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным Примгидромета, небольшие подъемы уровня воды наблюдаются только на отдельных участках рек бассейна Уссури.
«Уровни воды в основном ниже отметок выхода воды на пойму на 0,9−2,3 метра, на отдельных участках рек Уссури и Арсеньевки — до 0,6 метра», — уточнили синоптики.
В течение ближайших трех дней ожидается продолжение снижения уровня воды на большинстве рек края, за исключением некоторых рек северных районов, где возможен небольшой подъем на 0,1 метра. Опасных гидрологических явлений не ожидается.
В МЧС сообщили, что весеннее половодье не принесло ущерба экономике и дорожной инфраструктуре региона. Тем не менее, в крае сформирована группировка специалистов и техники на случай возможных неблагоприятных ситуаций. Была проведена обширная профилактическая работа, включая учения и расчистку русел рек в наиболее подверженных паводкам муниципалитетах.
Напомним, работы по расчистке русел рек в Спасске-Дальнем завершат к концу июня.