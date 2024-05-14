На Солнце произошла мощная вспышка

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вместе со вспышками обычно происходят выбросы солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.