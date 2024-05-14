На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка отмечена 14 мая в 5.09 по минскому времени. Длилась она в течение 16 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.
По данным ученых, опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек на данный момент находится на уровне S2 (умеренно).
Всего за две недели произошло 14 вспышек класса Х и большое количество вспышек класса М.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вместе со вспышками обычно происходят выбросы солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.