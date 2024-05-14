Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошла мощная вспышка

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце 14 мая зафиксирована вспышка самого высокого класса X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (Россия).

Источник: NASA

Вспышка отмечена 14 мая в 5.09 по минскому времени. Длилась она в течение 16 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

По данным ученых, опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек на данный момент находится на уровне S2 (умеренно).

Всего за две недели произошло 14 вспышек класса Х и большое количество вспышек класса М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вместе со вспышками обычно происходят выбросы солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

космос