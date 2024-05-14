В Башкирии утвердили границы памятника регионального значения «Аптека земская».

Как рассказала пресс-секретарь Башкультнаследия Минзифа Псянчина, аптека находилась при Земской больнице. Старожилы называли её «аптекой Балышканова» по фамилии провизора. Образец аптечного здания периода эклектики с деталями декора в кирпиче и нетрадиционно близким расположением двух входов в средней части. К 1875 году на весь обширный уезд с полумиллионным населением и свыше полутысячи населенных пунктов в Белебее имелась одна больница, размещенная в небольшом здании, купленном у жены майора В. П. Редина за 1500 рублей. Заведовал ею уездный врач К. К. Чайковский. Медикаменты предполагалось получать со склада при Уфимской губернской земской управе. На приобретение медикаментов для больницы предлагалось ассигновать 200 рублей и на уезд — 300 рублей. Долгие годы после войны в здании размещалась воинская часть. С уходом военных здание осталось пустовать.