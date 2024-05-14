В Башкирии утвердили границы памятника регионального значения «Аптека земская».

Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Аптека земская» по адресу: г. Белебей, ул. Красноармейская, 117. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.
Режим использования территории предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект; установка киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей. Режим не ограничивает: проведение работ по сохранению объекта, в том числе по обеспечению его функционирования; проведение работ по озеленению и благоустройству территории; ремонт и реконструкция дорог, не нарушающих целостность объекта.
Утвержденные Башкультнаследием характеристики будут способствовать сохранению памятника архитектуры и его территории.
Как рассказала пресс-секретарь Башкультнаследия Минзифа Псянчина, аптека находилась при Земской больнице. Старожилы называли её «аптекой Балышканова» по фамилии провизора. Образец аптечного здания периода эклектики с деталями декора в кирпиче и нетрадиционно близким расположением двух входов в средней части. К 1875 году на весь обширный уезд с полумиллионным населением и свыше полутысячи населенных пунктов в Белебее имелась одна больница, размещенная в небольшом здании, купленном у жены майора В. П. Редина за 1500 рублей. Заведовал ею уездный врач К. К. Чайковский. Медикаменты предполагалось получать со склада при Уфимской губернской земской управе. На приобретение медикаментов для больницы предлагалось ассигновать 200 рублей и на уезд — 300 рублей. Долгие годы после войны в здании размещалась воинская часть. С уходом военных здание осталось пустовать.